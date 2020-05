Lista per Ravenna: bene riapertura cimiteri e accoglimento nostre proposte

Lista per Ravenna con una nota “saluta con soddisfazione l’esito positivo di altre proprie proposte atte a risolvere problemi che, perdurando le limitazioni delle attività sociali contro il covid-19, erano stati sollevati dai cittadini.”

Con l’ultimo Dpcm Conte e con la successiva Ordinanza della Regione a partire da questo lunedì 4 maggio, i visitatori dei cimiteri “potranno comprare i fiori nei chioschi riaperti con l’occasione. Il sindaco di Ravenna ha poi disposto, nella propria ordinanza applicativa delle norme governative e regionali disposte in settimana, che i cimiteri del nostro comune “saranno aperti con i consueti orari”, che, perdurando l’ora legale, vanno dalle 6.30 alle 19.00 nel cimitero di Ravenna e dalle 6.30 alle19.30 nei 21 cimiteri del forese e del litorale.”

Lista per Ravenna scrive di avere “chiesto per iscritto al sindaco di disporre la precedenza ai disabili e alle donne in gravidanza all’ingresso degli esercizi commerciali, specie degli iper e supermercati e delle altre medio-grandi strutture di vendita, dove si producono regolarmente lunghe file di clienti in attesa col carrello, perfino di 200 metri nelle maxi strutture attrattive di clienti da tutto il territorio comunale. Il disagio può essere più grave per queste persone maggiormente fragili. Nella videoconferenza dei capigruppo del Comune di Ravenna, avvenuta giovedì scorso, il sindaco, affermando che la proposta “lo convinceva molto”, ha preannunciato che sarebbe stata inserita nella sua ordinanza in fase di emissione. Così in effetti è avvenuto, con la seguente estensione del principio: “Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti”.