Pd Cervia dopo l’addio di Antonio Svezia: “sorpresi e dispiaciuti. Il confronto non è mai mancato”

A 24 ore di distanza dall’annuncio di Antonio Emiliano Svezia, capogruppo Pd nel consiglio comunale cervese, di lasciare l’incarico ed uscire dal partito, è giunta la reazione da parte dei vertici del Pd di Cervia e dei consiglieri comunali. In un comunicato stampa dichiarano di aver appreso con sorpresa e dispiacere la decisione di Antonio Svezia di dimettersi.

“Siamo stupiti in quanto il dialogo all’interno del partito è giornaliero, abbiamo chat dove ogni giorno la discussione è attiva, e ogni settimana si svolgono riunioni, ad oggi video-riunioni, con i consiglieri, i segretari, gli iscritti per affrontare le tematiche più spinose e di attualità. In questo partito non è mai mancato il confronto, neppure in questa fase – commentano dal Pd -. Le preconsiliari, riunioni in preparazione dei Consigli comunali sono state sempre condotte per il Pd dallo stesso Svezia, che, in qualità di Capogruppo, ha partecipato ai diversi tavoli di crisi attivati dal Sindaco, senza nessuna limitazione, di nessun tipo. Crediamo e siamo convinti che in un Partito sia ben accetto il contributo di tutti, che vadano rispettati i ruoli, ma senza che questi possano essere utilizzati per limitare il contributo di altri consiglieri. Ci chiamiamo Partito Democratico e qui tutti possono contribuire attivamente e costruttivamente per il bene della città. Il Pd non è composto da una unica voce, ma da tante che rappresentano la moltitudine dei suoi elettori. Apprezziamo la sua volontà di rimanere in maggioranza e sostenere Sindaco e Giunta. Antonio ha svolto un buon lavoro e speriamo possa ripensare alla scelta fatta” concludono Mauro Conficoni, segretario PD Cervia e i consiglieri PD Luca Coffari, Michele Mazzotti, Federica Bosi, Samuele De Luca, Nicola Marchetti e Loretta Sintoni.