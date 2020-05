Tardi (CambieRà): Destinazione Romagna fa assegnazione vergognosa nel silenzio di Ravenna

La Regione Emilia-Romagna sta lavorando per mettere in piedi una serie di proposte e di linee guida per far ripartire il comparto turistico. Lo stesso Assessore Andrea Corsini lo ha annunciato più volte. Tuttavia in questo campo, qualcosa non va – lamenta Samantha Tardi di CambieRà – che attacca su un punto: a Rimini danno un incarico diretto pagato, non si capisce perché, quando c’era una proposta gratis sul tavolo. I politici non smettono di fare favori nemmeno in tempi di Coronavirus, è il commento di Tardi..

“È il 27 aprile 2020, quando viene pubblicato un protocollo nazionale a firma Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federalberghi e Asshotel e redatto in collaborazione col Prof. Pierluigi Viale del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, nonché dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico S. Orsola di Bologna, in collaborazione altresì con Croce Rossa Italiana, dal titolo “ACCOGLIENZA SICURA – Misure di Prevenzione della diffusione del virus SARS-COV 2 nelle strutture turistico ricettive” – scrive Tardi in una nota – Tale protocollo viene stilato e messo a disposizione del governo, nonché di tutte le strutture ricettive italiane, completamente in maniera gratuita, in quanto sostenuto in toto dalle associazioni di categoria. Sempre il 27 aprile 2020 con determinazione n. 48, la Destinazione Romagna, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 che lo consente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di importi inferiori ad euro 40.000,00, assegna all’azienda Teamwork srl, guarda caso di Rimini, per un totale di €. 38.500,00 più IVA, il compito di realizzare “un servizio di progettazione e sviluppo di un manuale operativo contenente linee guida, modelli esplicativi e kit accoglienza per hotel e ristoranti, nonché gli strumenti operativi per le nuove esigenze di pulizia e messa in sicurezza sanitaria delle strutture, nominato secure clean”.

“Di fatto stiamo parlando di due documenti paralleli e pressochè identici nei contenuti, con la differenza che uno è stato redatto gratuitamente dalle associazioni di categoria presenti nel nostro territorio nazionale e l’altro da un privato alla modica cifra di quasi 40 mila euro, senza nemmeno lo sforzo di passare da un bando pubblico. – scrive Tardi – Ma non è tutto. Se si va a visitare la rete, i social e i profili dei vari componenti dell’azienda fornitrice, è facilissimo trovare un costante richiamo al sito www.securecleanhotel.it, ovvero un portale dove, appunto, viene presentato e promosso il progetto che la Teawork srl di Rimini ha realizzato per gli operatori del settore grazie ai soldi della Destinazione e con stupore si può vedere che la guida è acquistabile online alla modica cifra che varia dalle €. 300 alle €. 370 + iva, dando adito pertanto al dubbio che il tutto non sia stato altro che un finanziamento con lo scopo di dare posibilità ad un privato, di Rimini, di realizzare un proprio ebook da rivendere comodamente come un qualunque commerciante. Ma perchè a quel fornitore un aiuto di questa entità, senza sforzo, quando si poteva utilizzare le associazioni di categoria nazionali già all’opera, peraltro gratuitamente?”

“Tutto questo farebbe ridere, se invece non ci fosse da piangere per la vergogna, se pensiamo che le aziende, proprio in questi giorni, stanno sputando sangue solo per riuscire ad ottenere i famosi €. 25.000,00 garantiti dallo stato, come prestito per poter sopravvivere. Va precisato che nel cda della Destinazione Romagna la provincia di Ravenna è rappresentata dal nostro Assessore al Turismo Giacomo Costantini… ci ritroviamo col suo silenzio di fronte alla scelta indecente della nostra Destinazione, che dovrebbe pensare alla promozione turistica e non alle linee tecniche di operatività aziendale, la quale spende per vie dirette denari che avrebbero potuto essere utilizzati per un ritorno economico di tutto il settore. Il quadro che emerge rappresenta l’ennesima colossale, gravissima e vergognosa presa per i fondelli” conclude perentoria Samantha Tardi.