Pri, Ama Ravenna e Iv: sosteniamo gli operatori sociosanitari impegnati con anziani e disabili nell’emergenza

I Capigruppo di Ama Ravenna, Pri e Italia Viva in Consiglio comunale a Ravenna chiedono al Sindaco e alla Giunta di attivarsi a livello regionale “nelle maniere ritenute più adeguate affinché si valuti la possibilità di ampliare il riconoscimento economico (previsto dalla Regione per gli operatori sanitari, ndr) anche a tutti gli operatori sociosanitari occupati nei servizi per anziani, con particolare riferimento alle Case Residenza e ai servizi per disabili, settori tanto indispensabili quanto delicati.”

“Siamo consapevoli che già all’inizio di aprile la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha provveduto ad uno stanziamento di 65 milioni di euro per il personale del servizio sanitario pubblico e dei medici convenzionati: circa 60.000 persone impegnate sul fronte dell’emergenza. In concreto si tratta di uno stanziamento in media di 1000 euro a persona, importante e tangibile segnale di un giusto riconoscimento a nome dell’intera comunità per un lavoro indispensabile e di valore inestimabile per la salute e la vita di tutti noi” dicono Pri, Ama Ravenna e Italia Viva, che sollecitano la Regione ad allargare la platea dei beneficiari.