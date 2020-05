Bagnacavallo: Pd interroga il Sindaco sulla recente situazione anomala delle acque del Canale Fosso Vecchio

I consiglieri Pd di Bagnacavallo Claudia Tassinari e Beatrice Zanelli, “preso atto che è stata segnalata nelle acque del canale Fosso Vecchio, nel tratto adiacente alla via Ca’ del Vento e proseguendo verso le campagne della frazione di Traversara, la presenza di una sospetta schiuma bianca. Tenuto conto che già altre volte, nel corso dell’ultimo anno, si è verificata la presenza di prodotti chimici e schiumogeni nelle acque del Fosso Vecchio, ma in questi giorni è aumentata in maniera massiccia la schiuma sul pelo libero con accumuli di oltre 160 cm di altezza e che la presenza di questa schiuma ha destato preoccupazione tra gli agricoltori a causa dei possibili danni che potrebbero verificarsi nelle colture poste ai lati del canale Fosso Vecchio”, i suddetti consiglieri chiedono al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente “se l’Amministrazione sia a conoscenza dell’episodio sopra descritto e se sia in possesso di informazioni aggiornate sulle possibili cause; se è stato previsto un monitoraggio delle acque al fine di poter escludere eventuali problematiche per l’attività irrigua da parte degli agricoltori; quali azioni l’Amministrazione pensa di mettere in campo per far si che questo problema non si ripresenti più in futuro.”