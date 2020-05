Conselice. Giovedì 7 maggio il primo consiglio comunale di Conselice in videoconferenza

E’ in programma nella serata di giovedì 7 maggio a partire dalle 21, il primo consiglio comunale di Conselice in videoconferenza (viste le limitazioni legate al Coronavirus). Chiunque potrà assistervi, collegandosi alla seduta virtuale tramite il sito del Comune www.comune.conselice.ra.it.

La convocazione del Consiglio è stata preceduta da tre conferenze di capigruppo per testare la modalità dello strumento della videoconferenza, occasione nelle quali il sindaco Paola Pula ha comunicato ai vari capi gruppi consiliari l’aggiornamento sulla gestione della emergenza coronavirus sul territorio comunale.

Fra i punti all’ordine del giorno, si segnalano una esposizione del sindaco sulle principali attività svolte durante il periodo del lockdown; la surroga del consigliere dimissionario Antonio Manta con la consigliera Silvia Berardi; la sostituzione del membro dimissionario della Consulta cittadina Silvia Berardi con il primo dei non eletti, Riccardo Margotti; l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2019; la parziale modifica del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

Le modalità per l’effettuazione della seduta sono stabilite nel disciplinare approvato dal Sindaco con ordinanza n.6 del 9 aprile scorso e disponibile sia all’Albo Pretorio che alla sezione “Ordinanza del Sindaco” sul sito del Comune.