Trasporto scolastico. Ancisi (LpRa): rimborsare costi del servizio non usufruito anche dai ragazzi dei centri professionali

“Ho chiesto al sindaco, con un’interrogazione question time, di attivare un confronto con le società del trasporto pubblico di linea, su autobus o treno, perché, anche con una partecipazione finanziaria del Comune di Ravenna, si possa riconoscere alle famiglie dei nostri concittadini in età minorile che frequentano scuole o centri professionali lontani da casa il rimborso dei pagamenti effettuati per il servizio di cui non abbiano potuto usufruire a causa dell’emergenza coronavirus. Queste forme di trasporto fanno sempre capo a società interamente pubbliche, partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Ravenna: Start Romagna o TPER da un lato, Trenitalia-TPER dall’altro.” Così Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

“Per la mancata fruizione del trasporto scolastico erogato dal Comune, è stato riconosciuto alle famiglie degli alunni il rimborso del servizio pagato di cui non hanno potuto usufruire, anche sotto forma di bonus da scontare sugli acquisti successivi. Tale servizio è rivolto agli alunni residenti nel forese, in zone non servite dalla linea pubblica. Lo stesso problema riguarda dunque anche le famiglie degli alunni in età minorile che frequentano scuole o centri professionali avvalendosi del trasporto di linea pubblica, su autobus o su treno. Di qui la mia interrogazione al sindaco” conclude Ancisi.