Liverani (Lega): anche in Emilia-Romagna si faccia la banca del plasma come in Veneto

“Contrariamente a quanto affermato qualche giorno fa dalla stessa Regione, partirà nelle prossime settimane anche in Emilia-Romagna la plasma terapia. Si tratta di una decisione molto positiva che sollecitavamo da giorni. Ora, però, vediamo di non perdere altro tempo e creiamo subito anche in Emilia-Romagna una banca del plasma come in Veneto”. Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani commenta la decisione del commissario regionale uscente, Sergio Venturi. “Speriamo – conclude il leghista – che la decisione di avviare la sperimentazione sia definitiva perché la Giunta Bonaccini ci ha abituati ad altalene relativamente alle linee da tenere. Tuttavia un fatto è certo: così come “scappa” dalle discussioni pubbliche in aula, al Pd va comunque riconosciuta la capacita’ di fare proprie le proposte della Lega e questo è un altro fatto molto positivo”.