Ancisi (LpRa): il Sindaco revochi l’affidamento del parcheggio ad Azimut e ascolti le ragioni della San Vitale

“Del progetto di riqualificazione del parcheggio Giustiniano, posto sul retro della basilica di San Vitale, il consiglio comunale non ha mai avuto notizia. Altrettanto è stato per la decisione della giunta comunale di affidare la gestione del parcheggio rinnovato ad Azimut spa, non più alla cooperativa sociale San Vitale, che l’aveva in carico da lunghi anni avvalendosi del lavoro “di dieci persone, tutte con disabilità, tutte con alle spalle percorsi di inserimento calibrati sulle loro abilità e caratteristiche” (così li descrive la presidente della cooperativa, Romina Maresi). Cosa bollisse in pentola non era un segreto, perché gli stessi ragazzi ne informavano da mesi gli automobilisti loro clienti. Ne eravamo stati messi al corrente da alcuni di loro, che lamentavano la perdita di un polmone di 318 posti auto utile ai “pendolari” che lavorano nel centro storico o nei dintorni del borgo san Biagio, per via della tariffa giornaliera favorevole di 3 euro, sostenibile anche per necessità d’uso prolungata e continuativa.” Così Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna,

“Nessuno poteva immaginare che il nuovo progetto venisse attuato dal Comune senza un accordo, o addirittura in disaccordo, con la cooperativa San Vitale, fiore all’occhiello della città per l’inserimento lavorativo dei disabili, affidataria di una numerosa serie di altri servizi comunali dove ne lavorano circa 200. È stata doccia gelata anche per noi apprendere dalla presidente della cooperativa che lunedì scorso, primo giorno di riapertura del parcheggio dopo il lockdown, avrebbe dovuto sgombrarlo entro dieci giorni. Avendone raccolto l’angosciato messaggio: “Lasciate alle persone che vi hanno lavorato finora la possibilità di essere ancora protagoniste. Noi possiamo aggiungere creatività, competenze e risorse. Confido che insieme al Comune possa nascere un progetto nuovo e meritevole di essere apprezzato dalla città” continua Ancisi.

Ma il capogruppo di Lista per Ravenna aggiunge un particolare importante: “Abbiamo appreso (da un colloquio con la Presidente della San Vitale, ndr) che la cooperativa si era proposta di assumere a proprio carico come impresa, con la formula del project financing, i lavori di riqualificazione del parcheggio, in cambio che le gliene fosse affidata la gestione per un numero di anni utile ad ammortizzare l’investimento. I ragazzi disabili sarebbero rimasti in servizio. Il Comune non avrebbe versato un euro. Del resto, la San Vitale aveva già dimostrato grandi capacità di realizzare progetti complessi e altamente innovativi a fini sociale e umanitari com’è l’Albergo del Cuore di via Rocca Brancaleone. Non ci convince la risposta data ieri dal sindaco. L’affidamento ad Azimut (società che dipende dal Comune essendone proprietaria al 60%), senza gara specifica, non è dovuto, tanto meno irrevocabile. La proroga del contratto in scadenza con la San Vitale è un atto praticato normalmente dal Comune di Ravenna, anche con eccessi, ad ogni scadenza dei contratti di concessione dei propri servizi. Basti l’esempio della piscina comunale.”

LE RICHIESTE DI LISTA PER RAVENNA

Ancisi e Lista per Ravenna chiedono di “fermare lo sgombro del parcheggio e prorogarne la concessione in gestione alla San Vitale fino alla dichiarazione di superamento dell’emergenza coronavirus (come sarebbe già stato consigliabile). Lo suggeriscono anche le disposizioni anti-virus.” Aggiungono di rimettere “in discussione non la riqualificazione del parcheggio, che è comunque indispensabile, anche per la sua messa a norma, ma il suo progetto di realizzazione, al fine di verificare la disponibilità della San Vitale a presentare formalmente la propria proposta, da valutare ovviamente secondo le norme di legge. Se è stato possibile per la piscina, potrà esserlo anche per un parcheggio, trattandosi peraltro di un progetto complesso, connesso (a quanto si è saputo informalmente) al restauro del tratto delle mura storiche a lato del quale è situato, da lì tracciando anche un percorso pedonale che arrivi, sempre sulle mura, alle Mura di Porta Serrata.” Da ultimo si chiede che “non si lascino mai a spasso i dieci ragazzi, assicurando loro, senza rischiose interruzioni, un lavoro consono alle abilità di cui dispongono o che hanno maturato.”