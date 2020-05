Faenza faccia come Ravenna sui mille euro: Necki (L’Altra Faenza) scrive al Sindaco

Edward Jan Necki de L’Altra Faenza prende carta e penna e scrive al Sindaco Giovanni Malpezzi, ai capigruppo del Consiglio comunale di Faenza e ai sindacati per chiedere al Comune faentino di seguire le orme di quello di Ravenna sull’anticipo dei mille euro per gli ammortizzatori che non arrivano.

LA LETTERA