Lega Cervia: interrogazione sui lavori al Parco urbano e un Odg sui giochi per i bambini

Il Gruppo Lega in Consiglio comunale a Cervia ha presentato una interrogazione e un OdG a Sindaco e Giunta sui lavori di rimozione degli alberi abbattuti a seguito dell’evento meteorologico del 10 luglio 2019 e sull’accesso ai giochi per bambini.

Lavori di rimozione degli alberi abbattuti a seguito dell’evento meteorologico del 10 luglio 2019 e parco urbano. “In questo momento di crisi occorre puntare ad un nuovo modello turistico per il rilancio del nostro tessuto economico, mediante nuove proposte all’offerta turistica. Svolge un ruolo importante per la ripartenza anche la nostra pineta e fruttare in tal senso la sua rinascita prevedendo soluzioni innovative in tempi certi e costi contenuti, sarebbe importante. – dice la lega che chiede – Se i lavori di rimozione degli alberi abbattuti è terminato. Se corrisponde al vero che il bando per la rimozione degli alberi è stato vinto dalla cooperativa Deltambiente per un importo di 360.000 euro. Se corrisponde al vero che Deltambiente ha subappaltato parte del lavoro ad altra cooperativa o società. Se corrisponde al vero che il legname è stato acquistato dalla centrale di biomassa di Russi. Se corrisponde al vero che il legname venduto dovrebbe per contratto coprire interamente le spese di rimozione. A quanto ammonta l’importo incassato per la vendita del legname rimosso. Se la volontà di realizzare un parco urbano nell’area colpita dall’evento meteorologico è ancora attuale. In caso affermativo alla domanda al punto 7, quali sono i costi e i tempi previsti per la progettazione e la realizzazione del parco urbano.”

Accesso ai giochi per bambini. “Premesso che le attuali ordinanze volte alla lotta e alla prevenzione del covid-19, prevedono la chiusura dei giochi dedicati ai bambini dislocati nei parchi pubblici e nelle aree dedicate delle attività aperte al pubblico; che tale provvedimenti è di difficile comprensione nei più piccoli e che suscita in loro tristezza e incredulità nei divieti imposti loro dai genitori; che l’accesso ai giochi può essere autorizzato in alcune fasce orarie sotto la vigilanza di personale dedicato, incaricato di vigilare sulla turnazione l’accesso ai giochi e sanificandoli dopo ogni singolo utilizzo mediante l’utilizzo di prodotti appositi, oltre che mettere a disposizione dispenser garantendo così la sicurezza i giochi stessi e di chi li utilizza; che tale servizio di controllo nei luoghi pubblici può essere svolto da volontari, da associazioni di volontariato, da persone che devono svolgere lavori socialmente utili, da chi percepisce reddito di cittadinanza, da immigrati ospiti nel nostro territorio, dal personale di Enti – Cooperative – Associazioni che gestiscono i parchi pubblici e la loro pulizia; che nei luoghi aperti al pubblico la gestione dei giochi può essere seguita da personale incaricato dai titolari degli esercizi. Considerato che l’accesso ai giochi sarebbe fonte di svago e divertimento per i bambini, che in questo momento così difficile sono privati di un fattore fondamentale per la loro crescita come il gioco. – la Lega chiede – che il Sindaco e la Giunta dispongano provvedimenti immediati per permettere ai bambini l’accesso ai giochi, mediante il controllo di personale addetto, regolamentando orari e modalità d’accesso, prevedendo la sanificazione dei giochi, l’uso di gel per mani e mascherine.”