A Massa Lombarda il Consiglio comunale in videoconferenza il 18 maggio

Lunedì 18 maggio alle 19 si svolgerà il primo consiglio comunale di Massa Lombarda in videoconferenza. La seduta sarà pubblica e la cittadinanza potrà seguirla in streaming collegandosi all’indirizzo https://bit.ly/stanza2-UCBR a partire dalle 19, seguendo le istruzioni. Per vedere la seduta basterà inserire il proprio nome nella pagina che si aprirà.

Tra gli ordini del giorno del Consiglio ci sono la ratifica delle deliberazioni aventi ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 assunta, in via d’urgenza, con i poteri del Consiglio Comunale; l’adesione alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; le controdeduzioni all’osservazione presentata e approvazione del Piano Operativo Comunale (Poc) del Comune di Massa Lombarda; gli ordini del giorno “Donne al tempo della Pandemia”, presentato dalla vice sindaco e assessore alle Pari Opportunità Carolina Ghiselli e “Sosteniamo le imprese agricole del territorio”, presentato dal sindaco Daniele Bassi.

Il link e le istruzioni per guardare la seduta del Consiglio comunale sono disponibili anche sul sito del Comune di Massa Lombarda www.comune.massalombarda.ra.it.