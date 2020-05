Cotignola: convocato per lunedì 18 maggio il Consiglio comunale in videoconferenza

È stato convocato per lunedì 18 maggio alle 18.45 il Consiglio comunale di Cotignola, che per la prima volta si terrà in modalità telematica, ai sensi dell’Ordinanza del sindaco n. 8 del 17 aprile 2020. Per assistere alla seduta in diretta streaming, accessibile a tutti, è sufficiente collegarsi a partire dalle 18.45 del 18 maggio al link https://bit.ly/3dIbmTr.

Tra i punti all’ordine del giorno, figurano l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, la rinegoziazione dei mutui concessi al Comune di Cotignola dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L’ordine del giorno completo è consultabile nel sito del Comune di Cotignola al seguente link: https://bit.ly/2AvEmzP.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.