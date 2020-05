Articolo Uno, Sinistra per Ravenna: ottimo il risultato nel bando regionale su edilizia residenziale e sociale

“È un’ottima notizia quella che vede la città di Ravenna come quarta classificata nel bando regionale PIERS, per l’edilizia residenziale sociale. Questo traguardo è frutto di un ottimo lavoro di squadra, ma soprattutto del lavoro di tre amministratrici tenaci, competenti e appassionate come Elly Schlein, Valentina Morigi, Federica Del Conte. La vittoria del bando comporterà l’arrivo di 5 milioni dalla regione Emilia-Romagna per la rigenerazione sociale, architettonica e ambientale all’interno dell’ambito “San Biagio Nord”. Il progetto prevede, tra le altre cose, la rigenerazione e l’integrazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel tessuto sociale attraverso l’aumento dei servizi collettivi e al rinnovamento sociale degli spazi comuni e pubblici. Progetti come questo vanno nella direzione di un rilancio del patrimonio pubblico ispirato alla sostenibilità sociale e ambientale, con al centro la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente piuttosto che la costruzione di nuovi edifici. Ce lo chiede la nostra città, arrivata al punto massimo della sua espansione territoriale. Tutto questo può e deve essere centrale verso il nuovo modello di sviluppo che siano chiamati a costruire nelle nostre città. Uno sviluppo sostenibile che sia fondato su una progressiva e non più rinviabile transizione ecologica della nostra economia e della nostra società capace di conciliare sempre meglio sviluppo e ambiente e capace di creare nuovo lavoro e innovazione per il prossimo futuro.” Così Articolo Uno e Sinistra per Ravenna in una nota congiunta.