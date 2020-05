Cervia, Bonaretti e Svezia chiedono lumi sulla rimozione delle sculture di sabbia

La cultura è al centro dell’interpellanza firmata da Pierre Bonaretti Capogruppo M5S e Antonio Svezia Gruppo Misto indirizzata all’Assessore Fiumi, attraverso la quale si chiede risposte “in merito alla scelta di rimuovere le sculture di sabbia dalla spiaggia cervese, oltre a chiarimenti rispetto alla direzione che l’Amministrazione intende intraprendere riguardo il settore culturale in questo momento di emergenza.”

Il primo punto affronta proprio la nota questione delle sculture di sabbia: “abbiamo appreso a malincuore della loro rimozione dai giornali e chiediamo in seguito a quali valutazioni sia stata presa la decisione e, ancora, se sia stata presa in considerazione l’idea di collocarla altrove, attraverso un confronto con organizzatori e artisti” dicono i 2 consiglieri.

Riguardo il settore cultura affermano: “siamo consci del lavoro che viene portato avanti attraverso il tavolo di confronto con le associazioni culturali, ma crediamo sia l’Amministrazione a dover tracciare una linea di percorso chiara, da condividere con gli operatori del settore.

In questo senso, chiediamo con quali tempistiche sia prevista una mappatura del territorio in cui si individuano apposite aree per la realizzazione di eventi e rassegne.”