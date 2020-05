Più fibra ottica in Bassa Romagna, lo chiedono i consiglieri della Lega di Lugo e Bagnacavallo

La Lega tramite le parole dei consiglieri comunali Martelli e Valgimigli (Lugo) e Medri (Bagnacavallo) chiede che vengano aumentate le istallazioni della fibra nella Bassa Romagna.

“Negli ultimi mesi, con l’emergenza coronavirus, abbiamo assistito all’informatizzazione di quasi tutte le nostre attività. In questa particolare situazione l’accesso a internet è diventato un bisogno primario, tramite il quale vengono garantiti alcuni diritti fondamentali, come il diritto al lavoro e il diritto allo studio, basti pensare ai tanti lavoratori in smart working e agli studenti che seguono le lezioni da casa. Perciò è fondamentale garantire una connessione funzionante a tutti i cittadini, anche a quelli residenti nelle zone più periferiche del nostro territorio. È inaccettabile che ci siano ancora frazioni come Villa San Martino dove manca non solo la fibra ma anche l’ADSL!”

Continuano gli esponenti del Carroccio “Abbiamo presentato una mozione nei consigli comunali di Lugo e Bagnacavallo, chiedendo che le giunte comunali si attivino attraverso Lepida, società che gestisce l’istallazione della fibra nella Bassa Romagna, per far sì che la fibra ottica venga installata anche nelle aree più remote, dove non ci sono aziende disposte a finanziare i lavori”.