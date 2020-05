Regolarizzazione dei lavoratori agricoli stranieri. Ferrero (FdI): non è questa la risposta che serve

“L’altro giorno, dopo scene nel Governo ai limiti del grottesco, è stata trovata un’intesa sulla sanatoria di alcune centinaia di migliaia di irregolari che, secondo alcuni, sarebbero fondamentali per l’agricoltura. Alla base di questo c’è la tesi secondo la quale determinati lavori gli italiani non li vogliono fare e quindi sono necessari lavoratori stranieri, preferibilmente extracomunitari. Premesso che, anche a detta di chi nel settore ci lavora, non è di questo genere di interventi che ci sarebbe bisogno, quanto avvenuto di recente ad una persona, ha letteralmente dell’incredibile. Un italiano, di 26 anni, diplomato che, come molti, si trova senza lavoro, con molte difficoltà, è riuscito a trovare dove candidarsi per una posizione lavorativa in ambito agricolo, nello specifico come raccoglitore di frutta. Sebbene non fosse richiesto né un titolo di studio né alcun tipo di esperienza, nel momento in cui, a specifica richiesta, ha inviato il curriculum, si è visto rispondere che non era idoneo a ricoprire quella posizione, poiché non in linea con la ricerca. Questo fatto sarebbe comico se non fosse reale ed è la palese dimostrazione che gli italiani determinati lavori non solo li farebbero, ma li vogliono fare, semmai è qualcun altro, a quanto pare, che non vuole che gli italiani lavorino in determinati settori. E la politica in tutto ciò non fa niente anzi ci specula. La sanatoria di centinaia di migliaia di lavoratori, infatti, è stata una scelta squisitamente ideologica che non aiuta il settore agricolo, il quale avrebbe avuto bisogno oltre che dell’utilizzo dei corridoi verdi all’interno dell’Unione Europea, come fatto da altri paesi quali la Germania, soprattutto di uno snellimento burocratico e della reintroduzione dei voucher agricoli.” Così in una nota Alberto Ferrero portavoce di Fratelli d’Italia in Provincia di Ravenna.