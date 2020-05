Vandini (Italia in Comune Ravenna): bene riaperture, commercianti rispettino regole, Forze dell’Ordine non siano vessatorie

“Come tutti sappiamo lunedì 18 maggio sarà il giorno della fatidica riapertura. Rialzeranno infatti le serrande di attività commerciali ed i pubblici esercizi anche nella nostra città, a distanza di oltre 2 mesi da quel fatidico lockdown pregno di preoccupazioni, incertezze e difficoltà, non per ultimo di carattere economico. Al contempo però va segnalata la lentezza nella comunicazione di un protocollo di sicurezza al quale gli imprenditori dovranno attenersi, basti pensare che solo oggi pare siano definitele regole che disciplineranno appunto questa fase di progressiva riapertura. Se da un lato chiediamo – e ci auguriamo – vi sia un alto senso civico da parte dei commercianti, rispettando pedissequamente le norme che tutelano la salute pubblica, confidiamo anche nella capacità delle Forze dell’Ordine e di tutti coloro sono preposti alla vigilanza sul rispetto di queste norme che non si sfoci nella mera persecuzione di cavilli che portino unicamente un rimpinguamento delle casse Comunali, Regionali e Statali. In questo momento storico che ha già severamente messo alla prova l’economia di tutto il Paese sarebbe triste vedere decine squadre di agenti impiegate non nella giusta tutela della salute pubblica ma piuttosto nel rastrellamento economico di chi, a fatica, tenta di rialzarsi. Ci uniamo quindi al solidale abbraccio del Sindaco Michele de Pascale a tutti gli imprenditori e ai loro lavoratori che da lunedì ripartiranno col proprio lavoro.” Così in una nota Pietro Vandini Coordinatore Italia in Comune di Ravenna.