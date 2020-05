Sbaraglia (Pd): dall’investimento di RFI opportunità per la logistica portuale e la mobilità ferroviaria 

“Ancora un grande investimento su Ravenna e sulla logistica portuale con la notizia della conferma di 47,7 milioni di euro da parte di RFI per la realizzazione di due scali merci in destra e sinistra Candiano. È un passo avanti decisivo per la competitività del sistema portuale – commenta il capogruppo del PD di Ravenna Fabio Sbaraglia – che potrà così contare su una nuova e importantissima infrastruttura.

Allo stesso modo riteniamo molto positivo che, una volta realizzato, questo progetto libererà la stazione dal traffico merci di circa 4.000 convogli che viaggeranno sulle nuove linee, segnando un passo avanti sia in termini di sicurezza che di opportunità. Infatti ci saranno importanti miglioramenti sul traffico passeggeri. Questo alleggerimento di traffico dalla stazione e da alcune tracce costituisce un’occasione da non perdere per rilanciare l’accessibilità e la raggiungibilità di Ravenna per lavoratori, studenti e turisti. Per questo chiediamo che le tracce ferroviarie che saranno liberate dal traffico merci siano al centro di una rilevante opera di potenziamento dei collegamenti civili.

Questa notizia – conclude Sbaraglia – insieme all’avanzamento dell’iter di avvio dei lavori dell’Hub portuale, conferma la centralità del Porto di Ravenna nelle strategie di sviluppo dell’intera Emilia-Romagna e che il lavoro di squadra fra RFI, Comune e Regione funziona”.