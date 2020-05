Si riunisce domani in videoconferenza il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 19 maggio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale in modalità telematica di videoconferenza. Non sarà possibile effettuare la diretta on line, ma si potrà vedere la registrazione dalla mattina di mercoledì 20 al seguente link http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Il-Consiglio-Comunale/Sedute-consiliari/Archivio-video-riprese

In apertura l’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, presenterà la proposta di delibera su “Manifestazione di volontà per la vendita di un terreno di proprietà comunale in zona portuale in prossimità di via Classicana”.

Seguirà la proposta di delibera dell’assessora al Bilancio, Valentina Morigi, sulla ratifica della delibera di giunta relativa a “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 per recepimento risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo del capo dipartimento della protezione civile”.

Roberto Fagnani, assessore ai Lavori pubblici, porterà alla discussione e al voto due proposte di delibera: la prima su “Concessione fideiussione solidale a favore della Cassa di Ravenna spa per il finanziamento di lavori nell’ impianto sportivo concessionato all’ asd Edera Ravenna”; la seconda verterà su “Approvazione accordo quadro di collaborazione ex articolo 15 legge 241/90 tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Province di Piacenza e Ravenna, Università di Bologna, Modena/Reggio Emilia, Parma, Università Cattolica Sacro Cuore (Piacenza), Politecnico di Milano (Polo di Piacenza), Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Comuni di Ravenna e Piacenza e Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica (ITL) per lo sviluppo di competenze in materia di trasporti e di logistica in ambito regionale”.