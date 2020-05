Andrea Liverani (Lega): criminalità in centro a Faenza. Necessario intervenire

“Non deve essere sottovalutato l’episodio di criminalità che si è verificato nel pomeriggio di martedì 19 maggio in pieno centro storico, in via della Croce, nei pressi della sede del Rione Nero, a Faenza” dichiara Andrea Liverani, Consigliere Regionale della Lega. “Una lite fra stranieri, per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine prontamente intervenute, ha visto un cittadino straniero di 35 anni ricoverato in ospedale per lesioni da arma da taglio”.

“E’ assurdo che in pieno centro storico possano accadere tali episodi – scrive Liverani – fra l’altro nel primo pomeriggio, orario in cui ci sono bambini, ragazzi e famiglie in giro. Il sindaco, anziché autoincensarsi sui social per come ha gestito la quarantena dal Covid19, dovrebbe pensare a riavviare i controlli nei luoghi sensibili come il centro storico e come Corso Baccarini, altro luogo che deve essere tenuto frequentemente in osservazione. Nelle ultime settimane – aggiunge il Consigliere Regionale – ci hanno segnalato un aumento dello spaccio di droga in città. E’ opportuno intervenire subito prima che la situazione sfugga di mano.”