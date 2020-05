Maiolini (Gruppo Misto) su bando per l’alienazione di terreno, area portuale sud: “Valutare ampliamento strada”

Ieri, 19 maggio, il consiglio comunale di Ravenna ha dato il via libera ad un bando per l’alienazione di una striscia di terreno nella zona portuale sud, che corre parallelamente alla via Classicana. “Sicuramente questi 2.800 mq di terra, verranno acquistati da privati interessati ad ingrandire la loro azienda, aspirazione più che legittima – spiega Marco Maiolini, consigliere comunale del Gruppo Misto -,ma non meno importante è valutare l’interesse pubblico per l’eventuale ampliamento della strada, che proprio in quel punto, si restringe ad una corsia per ogni senso di marcia. Ho fatto notare all’assessore, nonché all’ intero consesso, che quella strada porterà alla zona “nuova” del porto industriale, ed in particolare al futuro Terminal container in zona “Trattaroli”, e non è così improbabile che quella fascia di rispetto potrebbe essere utile alla viabilità portuale in un futuro prossimo.”

“Sulla Classicana, dove ci sono quattro corsie, già con lo sviluppo attuale, si creano file pericolose all’altezza dell’ingresso di alcuni magazzini, perchè quindi non teniamo la possibilità di adeguare la viabilità e migliorare gli accessi, invece di vendere i frustoli adiacenti alla carreggiata? (Ingresso Marcegaglia in zona nord docet). L’amministrazione ha già venduto in area portuale; una banchina ( da cui percepiva un affitto), una strada (via Piomboni), e un altra striscia di terra parallela alla classicana…..speriamo di non essere costretti a ricomprare fra qualche anno con degli espropri, ovviamente molto più onerosi. Infine, visto che ieri, sempre il Consiglio Comunale, ha ratificato un accordo con la Fondazione “ITL”( trasporti e logistica), specializzata in ricerche e formazione, perché non affidargli subito il compito di studiare quali siano gli spazi necessari per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche nel nostro scalo? Almeno le prossime vendite potranno essere supportate da una ricerca statistico/previsionale appropriata” conclude il consigliere.