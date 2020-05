Margotti (PD) su nuove aeree pedonali a Ravenna: “un percorso auspicato dal PD per rendere la città ancora più bella”

La Giunta comunale ha ratificato la creazione di nuove zone pedonali in centro, dove potrà essere ridotta la circolazione dei veicoli e allargata l’ occupazione di suolo pubblico anche a seguito della riapertura di bar e ristoranti che potranno ingrandire l’area riservata ai tavolini.

“Già in passato – ha commentato il consigliere Lorenzo Margotti – il gruppo del Partito Democratico si era fatto portatore dell’istanza di limitare il passaggio di auto in alcune zone del centro storico.

Ritengo che il traffico in alcune zone di pregio della città andasse limitato da tempo. Inoltre la pedonalizzazione renderà la nostra città più bella. Potrà essere finalmente un luogo vivibile e confortevole con la garanzia della fruibilità senza barriere architettoniche e con percorsi sicuri per disabili, anziani, bambini e ciclisti.

Dopo la chiusura obbligata di negozi, bar e ristoranti a causa dell’emergenza sanitaria, questa potrà essere una grande occasione per consentire agli esercenti di avere spazi più ampi che consentiranno più sicurezza e allargheranno l’offerta del nostro centro storico per cittadini e turisti”.