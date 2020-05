Bonaretti (M5S): valutare eco-bonus per mobilità elettrica per località turistiche come Cervia

“Abbiamo presentato due ordini del giorno, – dichiara Pierre Bonaretti, Capogruppo M5S Cervia – che saranno discussi e votati nel Consiglio comunale di lunedì sera. Il primo chiede all’Amministrazione di adoperarsi per richiedere ai tavoli regionali la possibilità di valutare un eco-bonus per la mobilità elettrica per le località con alta affluenza turistica come la nostra. Il bonus statale, che prevede rimborsi fino a 500 € per l’acquisto di una bicicletta o un monopattino elettrico, è attualmente previsto soltanto per città con almeno cinquantamila abitanti”.

“Un bonus locale o regionale ci consentirebbe di ridurre elementi malsani come traffico e inquinamento, soprattutto nei mesi estivi. Sarà necessario, inoltre, con le nuove norme di occupazione del suolo pubblico per le attività, ripensare alla viabilità cervese riducendo il traffico auto. Il secondo ordine del giorno prevede invece ulteriori incentivi e sgravi fiscali per le attività che, nonostante la delicata situazione, si adopereranno per utilizzare solo materiale usa e getta compostabile (piatti, posate, cannucce, tovagliette, ecc) evitando un sovraconsumo di plastica” conclude Bonaretti.