Liverani (Lega): “Piove dentro l’ospedale di Faenza appena ristrutturato”. Interrogazione in Regione

“Oltre 7 milioni di euro spesi per lavori di ristrutturazione nel pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, ma in alcuni ambulatori piove già dentro”. La denuncia è del consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che ha annunciato una interrogazione alla Giunta. “I nuovi locali – ha spiegato il consigliere del Carroccio – erano stati aperti al pubblico in piena campagna elettorale dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel novembre scorso ma sono già in buona parte inutilizzabili, specie le stanze riservate all’emergenza. Un disagio evidente per la popolazione, circa 100mila persone, al cui servizio è destinata questa importante struttura sanitaria del territorio”.

“Molti utenti – denuncia Liverani – hanno infatti segnalato la presenza quasi quotidiana di elettricisti e idraulici alle prese con interventi continuativi per sopperire alle falle di una ristrutturazione molto costosa e che si è dimostrata non all’altezza. Anche il parcheggio esterno alla struttura ospedaliera è ancora solo in parte utilizzabile, perché incompleto, e costituisce un vero e proprio handicap”.

Il consigliere regionale dellaLega Andrea Liverani ha annunciato sul caso un’interrogazione alla Giunta per accertare responsabilità e sollecitare una soluzione definitiva del problema.