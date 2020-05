Margotti (PD): Bene riapertura navetto, ma necessario all’interno del parcheggio scambiatore deposito bici

“Bene la riapertura del navetto gratuito a Marina di Ravenna e Punta Marina, con il potenziamento delle tratte, ma a causa dell’emergenza sanitaria potrebbero verificarsi code di attesa, assembramenti e altri disguidi. Chiediamo al Comune – afferma Lorenzo Margotti consigliere comunale PD – di impegnarsi affinché venga istituito, all’interno del parcheggio scambiatore di via Trieste, un servizio di deposito per biciclette, monopattini e l’implementazione dei servizi di bike sharing già esistenti. Questi servizi potrebbero ridurre gli assembramenti e le code per il navetto mare, offrendo la possibilità agli utenti più deboli di utilizzare il navetto in modo sicuro e agile. Il deposito di biciclette e monopattini diventerebbe un servizio in grado di incentivare una mobilità sostenibile sul nostro litorale e pronto a entrare a regime a partire dal prossimo anno, con la riqualificazione degli stradelli”.