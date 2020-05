Il 26 maggio si riunisce in videoconferenza il consiglio comunale di Bagnacavallo

È in programma martedì 26 maggio alle 19 una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in videoconferenza per l’emergenza Covid-19. La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul nuovo canale YouTube del Comune, dove si possono tuttora visionare le precedenti sedute svoltesi in videoconferenza il 15 aprile e il 5 maggio.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 26:

1. approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. adozione della modifica all’articolo 6.1.4 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

3. adesione alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Circolare n. 1300 del 23/04/2020;

4. Comunicazioni, odg e interrogazioni.