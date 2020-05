Lista per Ravenna: aiutare persone in condizioni di povertà assoluta con stipendi dei politici nelle partecipate

Lista per Ravenna ha lanciato una petizione online al sindaco, proponendo di sostenere le persone che soffrono in condizioni di povertà assoluta con gli stipendi dei politici nelle società partecipate. La petizione avrebbe raccolto finora 112 firme (pervenute, dice LpRa, all’indirizzo online del sindaco). Particolarità della proposta è questa: Lista per Ravenna pensa già alle prossime elezioni comunali e dunque chiederà di sottoscrivere questa sua posizione alle liste con cui si alleerà nella consultazione del 2021.

“L’iniziativa prende spunto dallo scalpore suscitato in Emilia-Romagna dalla notizia che Hera, società gigante dei servizi pubblici locali, “posseduta” dai 113 Comuni che ne compongono il patto di sindacato, di cui Ravenna è uno dei più importanti, elargisce al suo elevato numero di componenti del consiglio di amministrazione retribuzioni altissime, tra le maggiori in Italia, costantemente in aumento. – si legge in una nota di LpRa – La proposta si colloca però nel fenomeno generale delle società d’impresa partecipate dagli enti pubblici territoriali, i cui organi sociali sono in gran parte composti da nominati per via politica. A questi sono riconosciuti compensi spesso eccessivi, soprattutto se connessi non già a compiti operativi impegnativi, bensì a ruoli di rappresentanza. Qualora queste nomine riguardino persone non chiamate a svolgere attività professionali o tecniche, la cui fonte primaria di reddito deriva perciò da una propria attività di lavoro retribuita, e non essendo loro chiesto di dimostrare, attraverso una procedura concorsuale, competenze e capacità imprenditoriali rispetto ad altri possibili candidati si può dedurne che accettino l’incarico per rendere un servizio onorario alla collettività, non già per incassare un secondo “stipendio”. Le società partecipate dal Comune di Ravenna sono addirittura 20, alcune delle quali hanno generato o partecipano ad altre società.”

Che cosa propone la petizione? Secondo LpRa “a tutte le persone che il sindaco di Ravenna stesso nominerà, direttamente o indirettamente, con scelta discrezionale politica, nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal proprio Comune, andando ad occupare posti di presidente, vice-presidente o consigliere di amministrazione non destinati a ruoli professionali operativi, egli richiederà, come condizione di nomina, che l’80% dei compensi loro spettanti, esclusi i rimborsi spesa, siano automaticamente versati nelle casse comunali. Il ricavato andrà ad implementare il fondo a bilancio per l’assistenza economica agli indigenti, intesi come cittadini che ricadano sotto l’indice della povertà assoluta.”