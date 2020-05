Ferrero (Fratelli d’Italia): il 2 giugno anche noi a Faenza in Piazza della Libertà insieme a Lega e Forza Italia

“Il 2 giugno 2020 scendiamo simbolicamente tutti in piazza a sostegno dell’Italia che vuole ripartire in sicurezza, che si preoccupa del futuro di aziende, lavoratori e famiglie, che è orgogliosa del proprio Paese, che pretende una giustizia giusta e che vuole chiarezza. Quell’Italia fiera della propria identità e del proprio retaggio culturale, che si batte perché libertà e diritti costituzionali non siano calpestati. Fratelli d’Italia assieme a Lega e Forza Italia, pur nel rispetto delle distanze e della sicurezza, sarà alle 9.30 a Faenza in Piazza della Libertà a sostegno di questa Italia. L’obiettivo è far conoscere le nostre proposte e lanciare un messaggio alto e chiaro al Governo: gli italiani meritano fiducia e pretendono certezze e sostegno. Noi ci siamo e siamo pronti a far ripartire insieme il Paese.” Così Alberto Ferrero Portavoce provinciale di Fratelli d’Italia in una nota.