Liverani (Lega): “chiude il reparto Covid 19 a Lugo, ora le risorse promesse per migliorare gli ospedali”

“L’ospedale di Lugo ha chiuso il reparto Covid-19 e torna gradualmente alla normalità. È una bella notizia che da lunedì prossimo, 1 giugno, si possa anche riattivare l’ambulatorio di urgenze pediatriche dell’Umberto I, che era stato sospeso nel periodo dell’emergenza. È auspicabile che tutti i servizi, con il rispetto delle normative e con i tempi dovuti, possano riprendere ed essere nuovamente fruibili ai cittadini e agli utenti. La situazione sta lentamente migliorando e spero che si possa tornare alla normalità, ma – scrive l’esponente della Lega Andrea Liverani, che preannuncia un’interpellanza in Assemblea Legislativa Regionale – non dimentichiamo le promesse del Presidente Bonaccini che ha più volte annunciato risorse nella sanità in particolare agli ospedali Covid-19. Lugo e aggiungo Faenza devono ricevere quanto promesso per rimodernare i reparti e garantire migliori terapie.”