Vasco Non Stop Live Festival 2021: a giugno del prossimo anno Rossi fa tappa in Emilia Romagna

Rimanere “vivo, sano e lucido fino a giugno 2021”: è con questo slogan che Vasco Rossi annuncia le nuove date ufficiali del tour previsto per quest’anno a giugno e posticipato all’anno prossimo a causa della pandemia del nuovo coronavirus, come segnala una nota dell’Ansa. Il Vasco Non Stop Live Festival 2021 prevede infatti 5 date: 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano, 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), 22 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock a Roma.

Sono oltre 360.000, fanno sapere gli organizzatori, gli spettatori già “prenotati”: i biglietti già acquistati rimarranno infatti validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un “voucher” che potrà essere richiesto entro il 26 Giugno 2020.