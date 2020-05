Liverani (Lega): “Piove su Faenza, acqua nei locali del pronto soccorso”

Il Consigliere Regionale della Lega Andrea Liverani torna sulle condizioni del pronto soccorso di Faenza: “Oltre 7 milioni di euro spesi per la ristrutturazione, una grande apertura con tanto di inaugurazione in piena campagna elettorale di Bonaccini e dopo una normale giornata di pioggia i locali sono allagati”.

“Il pronto soccorso faentino, inaugurato a novembre, è di servizio ad una popolazione di circa 100mila persone, ma – ricorda Andrea Liverani – diversi locali sono ancora inutilizzati e ci è stato segnalata la presenza quasi quotidiana di elettricisti e idraulici alle prese con interventi continuativi per sopperire alle falle di una ristrutturazione molto costosa e che i fatti testimoniano come sia lacunosa. Ora – aggiunge Liverani – una normale pioggia primaverile ha allagato la struttura. Bonaccini, il Sindaco Malpezzi e il PD dove sono? Perché non si fanno voce dei cittadini? Ad ognuno le proprie responsabilità – conclude il Consigliere”.