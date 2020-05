Ravenna, Ravaglia (Pri): bene la nomina di Massimiliano Costa per progetti di tutela ambientale del Comune

“Il Partito Repubblicano di Ravenna esprime la propria soddisfazione per l’incarico di nuovo dirigente specialista dei progetti di valorizzazione e tutela ambientale del Comune di Ravenna a Massimiliano Costa che ricorda come relatore nel convegno organizzato ad ottobre 2019, “Valle della Canna e gestione dell’ambiente: Le proposte del PRI”. L’esperienza e la competenza del nuovo dirigente ci fanno sperare in una nuova stagione nella gestione delle zone umide a nord di Ravenna perché al di là della nuova paratia che si sta realizzando per dare acqua alla Valle della Canna che ci piace dedicare al compianto ing. Andrea Gambi che quell’opera ha fortemente voluto, occorre pensare al modello naturalistico che si vuole per quelle aree così pregiate del nostro territorio. Il PRI resta dell’opinione che il Parco del Delta non abbia risposto alle esigenze e al bene della parte di parco che insiste sul territorio ravennate ed auspica una gestione più vicina alle comunità locali; gli atti depositati in sede di Consiglio Comunale, rallentati dalla situazione di emergenza, restano validi ed auspichiamo arrivino appena possibile alla discussione.” Così Stefano Ravaglia Segretario dell’Unione Comunale del PRI di Ravenna in una nota.