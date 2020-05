Tripoli (Art.1): “Bene riassetto parcheggi in centro a Ravenna. Ora è tempo per una città a misura d’uomo”

“E’ un’ottima notizia quella della riqualificazione di 4 parcheggi nel centro storico che porterà all’aumento di 514 unità i posti auto – dichiara Luigi Tripoli, Consigliere territoriale Articolo Uno Centro Urbano. – Da tempo la città di Ravenna aspettava una risposta organica per la fruibilità del centro cittadino e con l’impianto dato da questa proposta si realizza, per quanto riguarda i parcheggi, un significativo passo in avanti e un elemento positivo a garanzia del centro storico”.

“Ottima pure la soluzione per quanto riguarda Largo Giustiniano, per il quale il Comune di Ravenna confermerà l’impiego di cooperative sociali, facendo sì di garantire il presidio dell’area con personale diversamente abile; soluzione che spegne le criticità elevate da molti nelle scorse settimane – avanza. – Ora è il tempo del coraggio: considerato il riassetto generale dell’impianto dei parcheggi, si realizzino dei parcheggi scambiatori per bike sharing, monopattini e si ponga più attenzione all’estensione delle zone di pedonalizzazione”.

“Solo così il nostro centro storico e la città tutta potrà essere una città sempre più a misura d’uomo, attrattiva, sostenibile e attenta all’ambiente, promuovendo un nuovo modello di sviluppo sostenibile- conclude Tripoli. – Uno sviluppo sostenibile che sia fondato su una progressiva e non più rinviabile transizione ecologica della nostra economia e della nostra società capace di conciliare sempre meglio sviluppo e ambiente e capace di creare nuovo lavoro e innovazione per il prossimo futuro”.