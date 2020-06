Tutta l’opposizione ancora contro “Ravenna Informa”

A partire dalla prossima settimana, scrive Alberto Ancarani (FI) a nome di tutta l’opposizione politica ravennate, “riprenderà la distribuzione del mensile dell’amministrazione comunale che l’intera opposizione ha ribattezzato ‘la gazzetta del sindaco’. La distribuzione era stata interrotta per l’emergenza sanitaria e ora la giunta ha deciso di riprenderla. Come opposizione unita, contraria al progetto sin dal primo istante, abbiamo deciso anche questa volta di usare la pagina che ci viene “concessa” (nel giornale in questione, n.d.r.) per esprimere fortemente il nostro dissenso al progetto e alla conseguente spesa che ne deriva, a maggior ragione in una fase così difficile per i bisogni veri dei ravennati”.

Ecco la pagina che l’opposizione ha inviato all’amministrazione per la pubblicazione: