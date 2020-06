Sciopero Nazionale Clima. Giovani Democratici di Faenza a gran voce: “Necessaria svolta green”

I Giovani Democratici di Faenza ribadiscono il proprio impegno nella lotta all’inquinamento e in merito all’emergenza ambientale. Venerdì 5 giugno 2020 c’è stato lo Sciopero Nazionale per il Clima, ritenuto fondamentale dai GD: “Ci ha ricordato che l’emergenza sanitaria non deve distogliere l’attenzione dalle tematiche ambientali. L’emergenza ambientale è una bomba ad orologeria, altrettanto letale, che se non disinnescata scoppierà, colpendoci tutti. L’inquinamento è una delle prime minacce alla salute nella nostra società.

Serve porgli rimedio con politiche mirate e incisive”.

L’impegno dei Giovani Democratici in merito di giustizia sociale: “E’ necessaria la forza di ognuno, partendo dai nostri comuni. Noi GD ci siamo già messi in gioco avanzando proposte in precedenti comunicati per affiancare ad una richiesta di giustizia sociale anche un decisivo intervento in campo ambientale; in questo caso ci viene incontro anche l’ANCI, che ha lanciato alcune idee costruttive. In particolare con questo appello si augura venga trovato un nuovo è più forte equilibrio in strada, per combattere virus, traffico ed inquinamento, per migliorare gli spostamenti e renderli più sicuri per tutti, pedoni, ciclisti e moto e non solo per gli automobilisti.

In linea col DL Rilancio occorre introdurre Bike lane, case avanzate, zone 30 (zone in cui il limite massimo di velocità è di 30 km/h), sostegno all’acquisto di biciclette e bike to work. Ma si va anche oltre il Decreto con la richiesta di lavorare anche “sul doppio senso ciclabile, sulla sicurezza agli incroci, sull’utilizzo da parte delle bici delle preferenziali dei bus”. Come circolo cittadino siamo ben lieti di raccogliere queste sollecitazioni. Pensiamo che Faenza sia il posto giusto per iniziare ad adottare queste novità: proprio in questi mesi il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile è in fase di elaborazione e può significare una svolta green per la nostra città. Sarebbe un grave errore non cogliere questa opportunità!”