Pri Lugo: abbassare i toni fra maggioranza e opposizione e lavorare insieme per dare risposte

Nei giorni scorsi è stato siglato l’accordo fra l’Amministrazione Comunale di Lugo e le Associazioni dei commercianti e degli artigiani, in particolare per il centro storico. I Repubblicani lughesi con una nota di Laura Beltrami Segretaria Consociazione PRI Lugo e Mario Betti capolista Pri alle Comunali Lugo “giudicano positivamente” quanto avvenuto e sottolineano che “le difficoltà che il mondo della piccola impresa ha vissuto e sta vivendo in questo periodo di pandemia è particolarmente drammatico, quindi tutto quello che la Pubblica Amministrazione può fare lo deve fare anche se non sarà comunque sufficiente per tutti. Riteniamo però che questa sia la strada giusta e invitiamo gli attori di questo accordo a essere sempre più incisivi e consci che diverse imprese saranno costrette a chiudere malgrado tutto. Bisogna peraltro diffidare anche dei demagoghi e dei pifferai che in questo momento si ergono a paladini di tutti, ingannando con facili e talvolta false promesse chi è in difficoltà. La strada è, e sarà sempre, quella del confronto e del dialogo sulle cose fattibili.”

Per il Pri “nell’area della Bassa Romagna non sempre si è fatto tutto ciò che si poteva. Anzi, se proprio vogliamo dire, il territorio è secondo noi meno coeso, quindi si approfitti di questo momento per abbassare i toni fra maggioranza e opposizione, e perché no anche fra colleghi Sindaci, e si lavori insieme per dare alla nostra area un peso specifico maggiore di quello espresso fino ad ora.”

“Si vada incontro quindi, per quanto possibile, alle richieste degli esercenti sospendendo il plateatico almeno fino a fine anno, riducendo gli affitti dei locali comunali e rivedendo i percorsi commerciali e le ztl obsolete; si mantengano soprattutto gli impegni presi nelle campagne elettorali… senza dimenticare le periferie. Tutte le frazioni dei Comuni dell’area stanno pagando un tributo che proviene dal passato e oggi appare senza futuro; qui ci si gioca la sfida più importante per dare dignità a tutti i cittadini e pari diritti per i servizi” conclude il Pri.