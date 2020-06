Rifiuti a cielo aperto di fronte al Mercato Coperto. Ancisi (LpRa): il problema si ripete, che intende fare il Sindaco?

La cosa sta diventando abbastanza frequente e imbarazzante. Parliamo dei rifiuti abbandonati sulla Piazza Andrea Costa di fronte al Mercato Coperto, poiché le isole ecologiche interrate spesso sono fuori uso o comunque non sono in grado di accogliere tutti i rifiuti. Sull’argomento interviene Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna che scrive: “Si ripete con frequenza, nel celebrato cuore di Ravenna denominato “Quadrilatero del Gusto”, all’ingresso del nuovo Mercato Coperto, il triste spettacolo delle discariche di rifiuti a cielo aperto, con emissione di effluvi e residui liquidi sgradevoli. La foto allegata è stata scattata ieri mattina alle 6.00 dall’edicolante di Piazza Andrea Costa, luogo predestinato all’increscioso fenomeno. La situazione era però stata la stessa nell’alba precedente, come in tante altre. Ricorrenti segnalazioni immediate alla sezione antidegrado della polizia comunale e soccorsi straordinari di personale e mezzi di Hera non ne hanno fino ad oggi rimosso le cause.”

“All’origine, c’è stata la scelta infelice di installare cinque cosiddette “isole ecologiche” interrando i cassonetti dei rifiuti in altrettante piazze prestigiose del centro storico di Ravenna. Furono necessarie reazioni popolari, sollevate da Lista per Ravenna, per far recedere il Comune dal programma, che però ha visto soccombere piazza Andrea Costa, la prima e più sfortunata. – insiste Ancisi – Il meccanismo di conferimento delle varie tipologie di rifiuti nei rispettivi compattatori è disagevole per gli utenti, mentre la loro apertura è alquanto ristretta. Succede così che quelli per la raccolta dell’indifferenziata e del cartone, stentando a ricevere sacchi e scatolame voluminosi, vadano sovente in tilt e si blocchino, generando l’abbandono sul posto di molti dei rifiuti prodotti.”

Di qui la richiesta al sindaco di Ancisi per “conoscere se e come intende affrontare seriamente la risoluzione del problema esposto, che nuoce anche in generale alla città come suo pessimo biglietto da visita.”