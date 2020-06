La leghista Rosanna Biondi lascia i banchi del consiglio comunale ravennate. Subentra Nicola Pompignoli

Passaggio del testimone al gruppo della Lega in Consiglio comunale a Ravenna. Alla consigliera Rosanna Biondi, dimissionaria per motivi famigliari, subentra Nicola Pompignoli. Ne dà notizia il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone.

“All’amica Rosanna vanno i miei più affettuosi ringraziamenti per l’attività svolta come consigliere comunale e per la disponibilità a continuare ad occuparsi di cultura, arte e ambienti per la Lega di Ravenna. I migliori auguri anche a Nicola, classe 1989, laureato in giurisprudenza e praticante avvocato, che si è particolarmente occupato in questi anni di sicurezza e immigrazione”.