Emilia Romagna. Sanità, scuola, ambiente, lavoro: l’aula approva il programma di mandato di Bonaccini

L’Aula ha approvato la risoluzione della maggioranza – sottoscritta da Marcella Zappaterra (Pd), Igor Taruffi (ER Coraggiosa), Giulia Pigoni (lista Bonaccini) e Silvia Zamboni (Europa Verde) – che richiama le priorità del programma di mandato del presidente Bonaccini. Hanno votato a favore Pd, ER Coraggiosa, lista Bonaccini ed Europa Verde mentre hanno espresso voto contrario Lega, Fdi, M5s, Fi, lista Borgonzoni e Gibertoni (Misto).

I punti salienti del programma

Il rafforzamento del sistema sanitario grazie a investimenti in infrastrutture, tecnologie, personale e servizi; la ripartenza della scuola e del sistema educativo e formativo come volano dell’economia; la sostenibilità economica, sociale e ambientale; un nuovo Patto per il lavoro e per il clima e uno per la semplificazione e sburocratizzazione; il sostegno del settore agricolo; il superamento del digital divide e la sfida ai cambiamenti climatici.

Approvata anche la risoluzione di Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) di intervenire a sostegno della natalità con strumenti di detrazione e defiscalizzazione per i futuri genitori e con strumenti di conciliazione per garantire continuità lavorativa alle donne.

Respinta, invece, la risoluzione del Carroccio che chiedeva di riferire con cadenza periodica all’Assemblea gli esiti del negoziato con il governo sul tema dell’autonomia. Fra le richieste (respinte) della Lega anche quella di ricostituire una nuova delegazione della Regione Emilia-Romagna con un rappresentante dell’Assemblea a garanzia del coinvolgimento delle opposizioni e di trasmettere, sempre all’Assemblea, lo schema di intesa con il governo prima della sua sottoscrizione.

Respinta anche la risoluzione di Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) che chiedeva di orientare l’intera programmazione verso scelte di sostenibilità ambientale in chiave economico-occupazionale, sostenere la mobilità elettrica, la qualificazione dei Centri per l’impiego e il rafforzamento degli strumenti di analisi per la valutazione delle politiche pubbliche da parte dell’Assemblea.

No anche alla risoluzione di Fratelli d’Italia (Marco Lisei, Tagliaferri Giancarlo e Barcaiuolo Michele) sul tema della semplificazione amministrativa e su misure chiare e trasparenti nelle politiche dell’Assemblea riguardo a provvedimenti, risultati e uso dei fondi pubblici.

Voto contrario, infine, anche la richiesta, contenuta nella risoluzione di Valentina Castaldini (Forza Italia) di presentare uno specifico progetto di legge regionale sulla famiglia e a sostegno della natalità.