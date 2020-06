Morrone (Lega): azione congiunta a livello locale e regionale per contrastare crisi oil&gas

“Dopo le preoccupazioni espresse nel mese di marzo dall’Associazione che raggruppa le imprese del settore offshore del distretto di Ravenna, in particolare per il crollo del prezzo del petrolio e per le conseguenze dell’emergenza sanitaria con gravissime ricadute sulla situazione economica del distretto, apprendiamo oggi dell’allarme lanciato dai sindacati ravennati della Cgil e della Filctem Cgil che paventano una crisi irreversibile grazie anche alla mancata azione del Governo Conte nel mettere a punto un piano strategico sul fronte energetico. Facciamo nostre queste preoccupazioni che coinvolgono pesantemente il settore oil&gas, che riveste un’importanza strategica per l’area ravennate e per tutta la regione, con migliaia di occupati e un patrimonio di esperienza e know out di grande eccellenza. Non capire questa realtà significa provocare la fine di un settore economico ad alta tecnologia che ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo dell’Emilia-Romagna. Purtroppo sembra che gli appelli lanciati al Governo siano caduti nel vuoto. Per questo consideriamo indispensabile una presa di posizione da parte di tutte le forze politiche, delle amministrazioni locali e del Governo regionale per trovare soluzioni che riescano a porre un freno a una crisi che ridimensionerebbe di gran lunga il settore provocando un numero consistente di licenziamenti. Mi impegno a chiamare al più presto il presidente Stefano Bonaccini e il sindaco Michele de Pascale per mettere a punto un’azione coordinata a salvaguardia dei lavoratori e del distretto”. Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.