Faenza: arriva da sinistra il candidato per il dopo-Malpezzi. “Potere al Popolo!” ufficializza Roberto Gentilini

Hanno cercato prima un’intesa con le forze politiche a sinistra del Partito Democratico, ma hanno trovato l’ambiente intiepidito dalle altrui tentazioni a fare il sinistracentro con lo stesso Pd che però continua a tergiversare su candidato sindaco e programma. La medesima operazione con il MoVimento 5 Stelle ha fatto riscontrare una certa voglia di dialogo, ma probabilmente i grillini faranno da soli candidando l’attuale consigliera comunale Marilena Mengozzi. Ora rinnovano l’appello a L’Altra Faenza (Sinistra Italiana) ed ai Verdi ad unirsi a loro, piantando intanto il chiodo del candidato.

I militanti faentini di “Potere al Popolo!” si sono infatti riuniti martedì sera ed hanno approvato la lista dei candidati e delle candidate al Consiglio Comunale, che verrà ufficializzata più avanti, e la candidatura del 45enne Roberto Gentilini alla massima carica di Palazzo Manfredi.

Gentilini, detto “Piumino”, è stato candidato per un seggio in Consiglio Regionale alle elezioni del 26 gennaio, ma “Potere al Popolo!” è rimasto fuori dall’Assemblea; avvicinatosi alla formazione dell’estrema sinistra da non molto tempo, ha affermato durante la campagna elettorale per l’Emilia-Romagna di essersi “appassionato al percorso di questo partito” e di volere “portare idee nuove”.

Diplomato Perito di Trasporto aereo, Roberto Gentilini lavora come operaio alla “Allegion-C.I.S.A.” storica azienda metalmeccanica dove è stato membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria; la sua principale attività extra-lavorativa si svolge presso il Museo civico di Scienze naturali, alla stazione meteorologica comunale di Faenza, di cui è il responsabile; in fatto di tempo atmosferico è considerato un grande esperto.

“Potere al Popolo!” si presenta come “necessariamente” alternativa al Pd di cui critica le politiche economiche, sociali e ambientali ed è organizzata in comitati e associazioni, nelle piazze, sui posti di lavoro “per contrastare la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto, le discriminazioni di ogni tipo”.

Nella città della ceramica artistica, intanto, L’Altra Faenza (Sinistra Italiana) e Articolo Uno che nel Parlamento nazionale sono insieme in “Liberi e Uguali” stanno lavorando per presentarsi insieme sotto l’insegna “Faenza Coraggiosa” richiamandosi a “Emilia-Romagna Coraggiosa” che sostenendo il rieletto governatore Stefano Bonaccini ha portato Elena Schlein alla vicepresidenza della Regione. Alle elezioni comunali faentine l’obiettivo raggiungibile è eleggere un paio di consiglieri nell’ambito dell’alleanza di centrosinistra col Pd arrivando ad avere un assessore, se non addirittura il vicesindaco, per il candidato Massimo Isola, dato per vicino alla candidatura ufficiale.

A cura di Rodolfo Cacciari