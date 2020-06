Ravenna. Progetto Quadrilatero, assessore Cameliani: “Unità e sicurezza le parole chiave”

Con il via libera da parte dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio Viabilità del comune di Ravenna i primi esercizi pubblici e locali del centro sono potuti ripartire gradualmente con le rispettive attività dopo il lockdown. Il decreto sviluppo recentemente emanato dal Governo, incentrato sulla possibilità di ampliare i posti a disposizione su suolo pubblico, ha portato le attività di diverse vie nel centro di Ravenna a proporre progetti unitari al comune in modo da sopperire, almeno in parte, alla ridotta ricettività interna dovuta ai distanziamenti obbligatori dei fruitori. Stiamo parlando, in particolare, del Progetto Quadrilatero (via Ponte Marino, via 4 Novembre, Piazza Costa e Vicolo Gabbiani), in attesa di ricevere martedì pomeriggio 16 giugno 2020 l’autorizzazione da parte di Suap.

Piazza Costa a Ravenna

Il Progetto Quadrilatero ha incaricato la società di servizi Bieffe srl di Ravenna, individuando come capo commessa Andrea Turchi al fine di coordinare un gruppo di Professionisti (Sean Alessi, Luca Barchi, Giorgio Trioschi, Cinzia Scaranna, Matteo Minardi e Francesco Turchi), con lo scopo di studiare e proporre un Progetto Unitario Pilota condiviso con l’Amministrazione. Per contraddistinguere il gruppo degli esercenti, i professionisti della Bieffe srl hanno predisposto un logo che verrà utilizzato anche per le prossime iniziative. Si è inoltre ritenuto di individuare una serie di “totem” equamente distribuiti che, oltre a servire quale presidio sanitario (contenitore per gel sanificante), potrà portare l’insegna del locale e/o le proposte del momento.

Di tutto questo abbiamo parlato con l’assessore (deleghe a sviluppo economico, industria, commercio, artigianato, agricoltura, personale, Ravenna digitale, patrimonio, aziende partecipate) Massimo Cameliani.

L’INTERVISTA

Assessore, il quadrilatero può essere considerato un esempio virtuoso di organizzazione in questi tempi difficili?

“Penso proprio di sì. I progetti unitari sul Quadrilatero sono iniziati dopo l’uscita del Decreto Sviluppo. In particolare il ministro Franceschini ha richiesto un articolo che prevedesse l’opportunità di ampliare l’occupazione di suolo pubblico riservato ai pubblici esercizi (bar e ristoranti) situati in città d’Italia in deroga alle norme sulla sovraintendenza. Sostanzialmente i singoli comuni devono rilasciare i permessi in ottemperanza delle nome del codice stradale. Non solo nel quadrilatero ma anche in via Corrado Ricci, via Agnello, via Gardini, via Gordini e via Dante Alighieri gli operatori potranno ampliare gli spazi sul suolo pubblico tra pochi giorni”.

In quali fasce orarie saranno occupate le aree e sino a quando durerà il progetto?

“Sono ben individuate le aree che saranno occupate dalle 17 alle 2, orari che comprendono anche i tempi per l’allestimento e la rimozione dei tavolini, delle sedie e per le pulizie. Fatto salvo per le occupazioni già in essere e per quelle che saranno richieste in modalità permanente (anche queste specificate), il progetto ha validità fino al 31 ottobre 2020. Ricordiamo che il provvedimento è stato declinato ed è stato fatto un enorme lavoro in due settimane: un lavoro che avrebbe richiesto mesi in realtà”.

Come si è organizzato il quadrilatero per presentare domanda?

“Il quadrilatero fondamentalmente s’è affidato a un tecnico (Bieffe) presentando in seguito la domanda al comune di Ravenna. Ci abbiamo messo del nostro in termini di velocità amministrativa e nel dialogo con il tecnico per risolvere tutti i problemi legati alla viabilità. Percorso del quadrilatero è più complesso di altri perché si tratta di strade strette e pedonali ed è necessario chiuderle al traffico, creando percorsi alternativi e appositi. La presenza dei Vigili del Fuoco e del 118 in occasione delle serate potrà consentire ai mezzi di transitare in un percorso apposito garantendo, al contempo, condizioni di sicurezza adeguate. Mi premete sottolineare che stiamo parlando di pratiche che, solitamente, richiedono due settimane di tempo e ce l’abbiamo fatta”.

Potrebbe parlarci dell’accordo di vicinato?

“La presente scrittura ha lo scopo di consolidare un “accordo di vicinato” per utilizzare tutti gli spazi della zona riguardante il “Progetto Quadrilatero” con funzionalità legate all’ampliamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. “L’accordo di vicinato” è siglato tra le parti confinanti nell’ottica di uno sviluppo culturale / turistico / commerciale per rendere più attrattivo e fruibile, in senso generale, il Centro Storico di Ravenna risultando così più ospitale, appetibile, ordinato e regolamentato come da progetto presentato e condiviso da tutto il gruppo di vicinato. Al progetto partecipano la quasi totalità delle gestioni di somministrazione che contornano l’ex mercato coperto e incluso quest’ultimo con le sue attività e i principi su cui si fonda sono quello del “Buon Vicinato” e della reciproca mutualità”.

Nella giornata di martedì saranno autorizzati anche gli operatori in piazza del Popolo?

“Sì, anche per loro sarà possibile effettuare l’ampliamento dei posti a sedere. Come accaduto per via Agnello, via Corrado Ricci, via Gardini e via Gordini i pareri li ha forniti l’Ufficio Viabilità che ha rilasciato l’autorizzazione”.

Fondamentalmente oltre a garantire la sicurezza quale obiettivi per il comune di Ravenna?

“Avere un centro storico sempre più animato e con maggiori spazi per cenare e fare aperitivi. L’apertura dei negozi serali del mercoledì e del venerdì, le (poche) animazioni che potremo inscenare e i pubblici esercizi aperti renderanno il centro sempre più appetibile per residenti e turisti”.

Quanto a Marina di Ravenna, cosa può dirci?

“In viale delle Nazioni è previsto un ampliamento di suolo per pubblici esercizi e mercato. Siamo andati incontro ad alcuni problemi tecnici legati alla viabilità, ma stiamo analizzando il percorso e ci stiamo lavorando”.

Di seguito l’elenco dei gestori e/o titolari delle attività di somministrazione che hanno promosso l’iniziativa Progetto Quadrilatero:

1) La Gardela, Mauro Mambelli

2) Furfanti, Giangrandi Michele

3) Fresco Cafè, Gorini Massimo

4) Mariani, Bucci Maurizio

5) Il Cappello, Turchetti Monica

6) Costa Cafè, Dal Fiume Dino

7) La Bottega di Felice, Greco Roberto

8) Il Mare di Felice, Greco Roberto

9) Mercato Coperto, Bassi Beatrice

10) Babaleus Gentile Massimiliano

Progetto Quadrilatero

Progetto Quadrilatero Tavola 2