Il leghista Cortesi non demorde e attacca sui calciatori abusivi al campetto di Lugo: lo hanno rifatto

“Irresponsabili e recidivi, esattamente come il Sindaco che sembra non volerne prendere atto. Sabato pomeriggio l’ennesimo derby calcistico al campetto di Croce Coperta, di fronte al comando della Polizia Locale. Una trentina di persone (probabilmente gli stessi della settimana precedente) che infischiandosene, si sono ritrovati per la consueta partitella, in barba alle disposizioni socio-sanitarie in vigore. Il tutto poi dopo l’intervento degli agenti della settimana scorsa, che quindi non è servito proprio a nulla.” Così il capogruppo della Lega a Lugo Fabio Cortesi che aggiunge: “Molta l’indignazione, soprattutto degli sportivi che rispettano le regole per salvaguardare la salute collettiva e in generale per un senso civico intrinseco. Dispiace che questi comportamenti siano segnalati da cittadini e non notati da chi dovrebbe evitare che accadessero (visti i precedenti). Dopo esser stato informato da alcuni residenti e utenti dei social sono intervenuto personalmente per verificare, recandomi sul posto e constatando che era tutto vero. Ho fatto intervenire le forze dell’ordine. Ovviamente sono stato duramente contestato, ingiuriato e velatamente minacciato o intimorito che dir si voglia, al punto che la stessa Locale, intervenuta poi, mi ha “consigliato” di andarmene. – continua Cortesi – Paradossale che un pubblico ufficiale non possa esercitare il suo ruolo perché altri non lo permettono.”

“A questo proposito sarebbe interessante conoscere se anche in questo caso la pattuglia abbia risolto l’assembramento a insulti e minacce come la settimana scorsa e conoscere il numero di contravvenzioni emesse, ma forse è chiedere troppo. – conclude Cortesi – Qui non c’è nessuna caccia, nessuna strumentalizzazione. Troppo facile e forviante ricondurla alla polemica cercata, io denuncio quanto accade e questi sono fatti… Non tollererò ulteriori insinuazioni alla mia persona e al nostro movimento… Fosse anche un pullman di studenti Veneti che decide di farsi una partitella sarebbe la stessa cosa, è talmente ovvio che è assurdo anche da ribadire.”