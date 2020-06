Morrone (Lega) attacca i partiti di Governo: “lasciano a bocca asciutta medici, infermieri e operatori sanitari”

“Per Nicola Zingaretti è stata ‘l’Italia che resiste’ e il Pd si è autocelebrato per l’istituzione della ‘Giornata dei camici bianchi’, ma quando si è trattato di tramutare gli encomi in premi economici Pd, Italia Viva e M5s si sono tirati indietro lasciando a bocca asciutta medici, infermieri e operatori sanitari che si sono prodigati durante l’emergenza sanitaria. Con una faccia di bronzo senza precedenti piddini, renziani e grillini, in commissione Bilancio alla Camera, hanno infatti votato contro un emendamento della Lega al decreto Rilancio che prevedeva un premio economico al personale sanitario. E dire che Italia Viva li ha chiamati ‘eroi’ degni del Nobel, mentre Luigi Di Maio si sperticava in lodi. La solita fuffa. Se hanno potuto contare su un premio economico, i lavoratori della sanità lombardi, veneti e emiliano-romagnoli è perché lo hanno ottenuto dalle rispettive Regioni. Il nostro emendamento, se approvato, avrebbe consentito alle Regioni di riconoscere loro un ulteriore bonus. Di qui si vede il vero volto di questo Governo, le prese in giro che dispensa senza scomporsi e il pregiudizio che lo anima. Senza vergogna”. Così in una nota il parlamentare romagnolo della Lega Jacopo Morrone.