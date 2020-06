Ravenna, il vano tecnico di Piazza Kennedy rimane al suo posto malgrado le promesse. La risposta di Fagnani ad Ancarani

Ricordate la vicenda di qualche anno fa della famosa toilette in Piazza Kennedy a Ravenna installata nottetempo e tolta poi a furor di popolo? Fu una delle prime grane della nuova Giunta guidata da Michele de Pascale, che decise di ascoltare la voce di protesta che si era levata dalla città e aveva tolto di mezzo la toilette. Ebbene, dopo lo “scatolone” per i bisogni doveva essere eliminato anche l’altro scatolone, il cosiddetto vano tecnico. Che invece è tuttora al suo posto. E ci rimarrà. Il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Ancarani che era stato uno dei più tenaci oppositori delle brutte e improvvide installazioni in piazza, ha chiesto alla Giunta ragione del fatto che il vano tecnico fosse ancora al suo posto dopo tre anni. E nei giorni scorsi ha ricevuto la risposta del Comune, firmata dall’Assessore Roberto Fagnani.

“Gentile Consigliere, in riferimento alla Sua interrogazione, PG. n. 196093 del 14/10/2019, avente per oggetto:”Quale destino per il locale tecnico di Piazza Kennedy?”, Le comunico quanto segue. – scrive Fagnani – Si evidenzia che nel locale tecnico di Piazza Kennedy sono allocati i quadri di funzionamento per i seguenti impianti: quadri di comando pubblica illuminazione; quadri per allacciamenti elettrici per n°2 palchi spettacoli e n°2 postazioni di regia, con predisposizione per fornitura temporanea di energia per complessivi 60 kW trifase; quadri per allacciamenti elettrici a servizio delle postazioni predisposte per i mercati occasionali/periodici che alimentano n° 4 erogatori a scomparsa con fornitura fissa di energia per complessivi 60 kW trifase; quadri per allacciamento elettrico per eventi rilevanti con predisposizione di fornitura temporanea di energia per max. 120 kW trifase complessivi. Come già detto la rimozione del vano tecnico ha un effetto troppo impattante in quanto tali impianti dovrebbero essere disattivati e ricollocati, quindi per un determinato periodo di tempo è preclusa la possibilità di utilizzare la piazza per manifestazione ed eventi. La soluzione perseguibile è quella di lasciare inalterato il volume del locale tecnico valutando soluzioni con interventi di schermatura per renderlo meno impattante al fine di salvaguardare i sottoservizi installati, evitando l’esecuzione di ulteriori interventi di demolizione della pavimentazione e garantire con continuità il funzionamento della piazza stessa. Infine si segnala che per dare attuazione a un intervento di schermatura lasciando inalterato i volumi occorre affidarsi a figure professionali con competenze specialistiche che il Servizio Strade non ha nel proprio organico.”

Alberto Ancarani nel dare comunicazione della risposta evidenzia che “viene totalmente smentita in via definitiva la promessa fatta ai firmatari della petizione nel 2017 da parte del Sindaco nel quale prometteva la rimozione del manufatto.”