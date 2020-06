Contributi per lo sport alle famiglie con bambini. Morra (Lega): “La Regione si attivi con i voucher”

“Lo sport è molto importante per i bambini e i ragazzi sia dal punto di vista fisico che psicologico, soprattutto dopo che questi sono rimasti obbligatoriamente fermi a causa del Covid 19.” Ne è convinta la consigliera leghista in un Unione della Bassa Romagna, Maria Elena Morra, che spiega: “ritornare a praticare sport è sicuramente un mezzo per garantire ai bambini e ai giovani l’equilibrio psico-fisico.”

“Grazie almio ruolo di consigliere comunale e maestra elementare sono mi impegnata nella ricerca di fondi da destinare alle famiglie – continua la leghista -, trovandone uno in Regione: infatti la Regione Emilia Romagna ha stanziato un bando a beneficio della ripresa delle attività sportive di bambini e ragazzi da 6 a 16 anni e ragazzi diversamente abili fino a 26 anni con famiglie in difficoltà economiche”.

” I voucher, possono essere un importante mezzo di supporto per le famiglie che oggi si trovano in una situazione didisagio – continua la consigliera Morra -. Le famiglie spesso abbandonano l’idea di far praticare sport ai propri figli perché anche solo l’iscrizione ad un corso può incidere molto sul bilancio familiare a discapito del benessere del minore”.

Il Covid 19 ha messo a dura prova i ragazzi, costretti a trascorrere intere giornate rinchiusi in casa, alcuni accumulando forte stress. “Il gruppo Lega – conclude il Capogruppo in Unione Enrico Zini – ha quindi presentato un OdG, che impegni l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in modo solerte, ad attivarsi affinché anche in questo momento così drammatico sì possa garantire un aiuto concreto alle famiglie e, attraverso l’attività sportiva, un beneficio e un sollievo alle ragazze e ai ragazzi tramite lo sport.