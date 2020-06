Lugo. Martelli e Valgimigli (Lega): “il Pd boccia la nostra mozione di aumentare le istallazioni di fibra ottica”

“Siamo stupiti dalla decisione di PD e Insieme per Lugo di votare contro alla nostra proposta di aumentare le istallazioni di fibra ottica, con l’obiettivo di diminuire il divario digitale che scontano le zone più periferiche del nostro territorio”. Così i consiglieri lughesi della Lega Martelli e Valgimigli commentano l’esito della discussione di ieri sera in consiglio comunale, dove i gruppi di maggioranza hanno bocciato la mozione dei consiglieri della Lega sul digital divide.

Continuano gli esponenti del Carroccio “L’emergenza Coronavirus ci ha mostrato come attraverso la rete vengano garantiti diritti fondamentali, il diritto al lavoro e il diritto allo studio in primis. Perciò è necessario fornire tutte le aree del nostro territorio di una adeguata connessione a internet. Negli ultimi anni le amministrazioni comunali e regionali hanno mosso i primi passi in questo senso, però visti i lunghi ritardi dei lavori e le numerose situazioni di disagio che si sono create durante L’emergenza Covid, riteniamo che sia fondamentale aumentare gli sforzi in questo campo. Anche ieri sera, durante il consiglio comunale che si teneva in videoconferenza, diversi consiglieri comunali che erano collegati dalle frazioni hanno avuto problemi a intervenire nelle discussioni e a esprimere il proprio voto, a causa di una connessione traballante, ciò dimostra ulteriormente come le frazioni siano ancora mal servite dal punto di vista dell’accesso a internet”.

Concludono Martelli e Valgimigli “ci dispiace che la nostra proposta non sia stata accolta da tutti i gli schieramenti politici, onestamente non comprendiamo le ragioni della scelta della maggioranza, che a parole condivide il nostro intento, ma nei fatti vota contro alla nostra mozione. Un doveroso ringraziamento va ai gruppi di opposizione Buona Politica e M5S e ai consiglieri del Gruppo misto Lolli e Solaroli che hanno appoggiato la nostra mozione”.