“Riaprire il punto di primo intervento H24”: PD Cervia lancia raccolta di firme

Il Partito Democratico di Cervia ha promosso una raccolta di firme “per riaprire il punto di primo intervento nella città attivo 24 ore su 24. Saranno allestiti dei banchetti in città e si potrà firmare online al seguente link: http://chng.it/59kPS9XhwQ”

“In questi ultimi mesi che hanno stravolto la vita di tutti i cittadini – ha dichiarato il segretario del PD cervese Mauro Conficoni – abbiamo apprezzato che la Regione Emilia-Romagna abbia messo in campo rilevanti risorse economiche e professionali per contrastare gli effetti del Covid-19. Ora, pur comprendendo la delicatezza che contraddistingue anche la fase di post emergenza, vogliamo sottolineare il ruolo che l’ospedale San Giorgio di Cervia ha sempre svolto nella tutela della salute dei cittadini e dei turisti, in particolare nei mesi estivi quando in città è presente un gran numero di visitatori. In tale contesto, il Punto di Primo Intervento svolge una funzione fondamentale”.

“Al momento – avanza – l’Azienda Sanitaria Locale della Romagna ha assicurato l’apertura del presidio dalle ore 8 alle ore 20, potenziando la presenza delle ambulanze sul territorio anche di notte. Riteniamo che questo non sia sufficiente per una città come la nostra che d’estate quadruplica almeno gli abitanti. Chiediamo all’Ausl Romagna un ulteriore sforzo per l’immediata apertura totale del Punto di Primo Intervento, con il servizio attivo 24 ore su 24 per garantire la sicurezza continua dei cittadini e dei turisti nel fronteggiare le emergenze e le situazioni di minore criticità e bassa complessità”.

“Riconosciamo l’impegno della Regione nel contrasto a Covid 19 – conclude Conficoni- e apprezziamo l’azione di tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi difficili. Ciò nonostante insieme al Sindaco Massimo Medri, agli assessori comunali e regionali, sollecitiamo l’ASL Romagna alla riapertura totale di punto primo intervento, riportandone le funzionalità a com’era prima della emergenza sanitaria. La popolazione residente a Cervia, in estate, supera spesso le 100.000 unità, chiediamo servizi adeguati e ci impegniamo, quindi, da subito, ad una raccolta firme nelle piazze, nelle sezioni, nei luoghi pubblici, sui social, vicini alle esigenze dei nostri cittadini e turisti.”