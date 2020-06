Faenza, la Direzione Pd rinvia tutto di qualche giorno per la candidatura a Sindaco

Come annunciato si è riunita ieri sera presso il Circolo La Quercia, alla presenza del segretario provinciale Alessandro Barattoni, la Direzione del Partito Democratico di Faenza per riprendere il confronto in vista delle prossime elezioni comunali, fissate in via definitiva dal Parlamento per il 20 settembre prossimo. A sorpresa, il Pd faentino non ha fatto la scelta attesa sulla candidatura a Sindaco di Massimo Isola.

In una nota del Pd si legge: “Visto il periodo di incertezze dovute alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, gli interventi introduttivi del segretario Maurizio Randi e del sindaco Giovanni Malpezzi hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità di continuare a lavorare sia sul versante dell’immediatezza per essere vicino a chi è in difficoltà, famiglie, imprese e associazionismo, sia sul progetto politico di più lungo respiro che riparta dai buoni risultati ottenuti dall’attuale amministrazione comunale. Per quanto concerne la scelta del candidato sindaco, la direzione del Partito Democratico ha preso atto degli importanti passi in avanti per poter giungere ad una candidatura forte, autorevole e unitaria, espressione di tutte le sensibilità del Pd faentino. Un obiettivo che la direzione aveva fissato fin dall’inizio rinunciando anche alle consultazioni primarie previste dallo statuto, e che sta per essere raggiunto in un clima di confronto sereno e costruttivo. Valutata la necessità di qualche giorno ulteriore per approdare alla decisione di sintesi definitiva, su proposta della consigliera regionale Manuela Rontini, accolta all’unanimità, la direzione si è aggiornata ad un prossimo incontro previsto a metà della prossima settimana.”

Dunque, i giochi non sembrano ancora del tutto chiusi sul nome di Isola, che non viene nemmeno menzionato nel comunicato. O forse il Pd sta prendendo solo alcuni giorni di tempo in più per mettere a posto il puzzle delle alleanze in vista della delicata sfida elettorale e per costruire attorno alla proposta di Isola il consenso più ampio. A giorni lo scopriremo.